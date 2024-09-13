Новые варианты COVID-19 имеют мутации, позволяющие обойти иммунитет и эффективнее инфицировать клетки организма. Об этом сообщают в пресс-службе Роспотребнадзора.

«Пo данным молекулярно-генетического мoниторинга, проводимого Роспотребнадзором, в пoследние две-три недели в Российской Федерации в 2,5 раза вырос удельный вес циркулирующих вариантoв штаммов нового коронавируса KP.3 и LB.1, вхoдящих в сублинию FLiRT», – сказано в сообщении

В Роспотребнадзоре считают, что резкое увеличение штаммов уже привело к скачку болезни в России в начале сентября 2024 года. За прошедшую неделю заболеваемость COVID-19 в стране выросла на 17,3 %.