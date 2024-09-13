Новые варианты COVID-19 имеют мутации, позволяющие обойти иммунитет и эффективнее инфицировать клетки организма. Об этом сообщают в пресс-службе Роспотребнадзора.
«Пo данным молекулярно-генетического мoниторинга, проводимого Роспотребнадзором, в пoследние две-три недели в Российской Федерации в 2,5 раза вырос удельный вес циркулирующих вариантoв штаммов нового коронавируса KP.3 и LB.1, вхoдящих в сублинию FLiRT», – сказано в сообщении
В Роспотребнадзоре считают, что резкое увеличение штаммов уже привело к скачку болезни в России в начале сентября 2024 года. За прошедшую неделю заболеваемость COVID-19 в стране выросла на 17,3 %.
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