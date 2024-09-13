Одним из лучших дефектоскопистов России в 2024 году стал инженер из Ленобласти

Инженер-дефектоскопист лаборатории неразрушающего контроля Ленинградского районного нефтепроводного управления ООО «Транснефть – Балтика» Сергей Иванец стал победителем Всероссийского конкурса по неразрушающему контролю «Дефектоскопист 2024».

С 9 по 11 сентября в Москве прошел финал Всероссийского конкурса по неразрушающему контролю «Дефектоскопист 2024» под эгидой Российского общества по неразрушающему контролю и технической диагностике (РОНКТД). В нем принимали участие победители региональных этапов, проводившихся в 34 аттестационных центрах страны.

Как указано в пресс-релизе конкурса, соревнования проходили в пяти номинациях, учитывающих особенности различных методов неразрушающего контроля. Помимо решения практических задач, участникам необходимо было продемонстрировать и высокую теоретическую подготовку. Все участники были награждены дипломами и памятными подарками.

Сергей Иванец занял первое место в номинации «Визуальный и измерительный + ультразвуковой контроль».

«Я дважды становился победителем регионального этапа. В этом году впервые одержал победу в федеральном конкурсе. Подобные мероприятия помогают профессиональному развитию, поскольку соревноваться приходиться с лучшими в своей сфере. Конкурентами были работники крупнейших компаний России и Республики Беларусь, поэтому необходимо было показать все, на что способен», — не скрывая эмоций поделился Сергей Иванец.

Неразрушающий контроль, целью которого является регулярная оценка состояния сварных швов, позволяет обеспечивать высокий уровень надежности и безопасности магистральных нефте- и нефтепродуктопроводов ООО «Транснефть – Балтика».

Как сообщили в пресс-службе РОНКТД, всероссийский конкурс по неразрушающему контролю «Дефектоскопист 2025» стартует уже 25 сентября 2024г. Региональные этапы пройдут до 7 марта 2025г., а финал состоится 1-3 апреля 2025г. в рамках XII Международного промышленного конкурса «Территория NDT» в ЦВК «Экспоцентр» на Красной Пресне.