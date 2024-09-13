Ленобласть к новому году может перейти на формат социальной карты

Задачу по созданию единой карты поставил Александр Дрозденко. Глава региона отметил, что уже установлены сроки и персональная ответственность.

Так, к 2025 году благодаря современным технологиям в Ленобласти появится возможность использовать банковскую карту для разных льгот и социальных платежей. Это коснётся как «проезда на общественном транспорте», так и «компенсации летнего отдыха детей».

«Есть возможность осуществлять и «окрашенные» целевые платежи, и заводить на единую карту скидки и бонусы от партнеров программы – например, по оплате детских развлекательных центров, магазинов, музеев или оздоровительных услуг», — пояснил губернатор Ленобласти в своём телеграм-канале.

Таким образом, по словам Александра Дрозденко, он хочет сделать жизнь людей в области «удобной, креативной и интересной».