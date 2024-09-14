Подростки с бензопилами устроили погром в продуктовом магазине в Агалатово

Во Всеволожском районе Ленобласти задержаны четверо подозреваемых в хулиганской выходке с бензопилами в продуктовом магазине.
Вечером 12 сентября в магазин зашли четверо парней с двумя бензопилами. В какой-то момент между ними и другими покупателями и персоналом случился конфликт. Он завершился тем, что зазвучали бензопилы. Было повреждено имущество.
Полиция задержала трех подростков из Выборга 16, 17 и 18 лет, а также 32-летнего жителя Ставрополья. Составлены административные протоколы о мелком хулиганстве. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Сумма ущерба устанавливается.
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