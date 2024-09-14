Министерство обороны России публикует новые данные о ходе спецоперации.

Подразделениями группировки войск «Север» на Липцовском и Волчанском направлениях нанесено поражение формированиям ВСУ. Противник потерял до 110 военнослужащих, два автомобиля, 152-мм орудие Д-20 и 122-мм гаубицу Д-30.

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Подразделения группировки войск «Запад» улучшили тактическое положение. Потери противника составили до 520 военнослужащих, шесть автомобилей, 155-мм самоходная артиллерийская установка «Braveheart» производства Великобритании, две 122-мм самоходные артиллерийские установки «Гвоздика» и две станции радиоэлектронной борьбы. Уничтожены два полевых склада боеприпасов.

В результате активных и решительных действий подразделений группировки войск «Южная» освобожден населенный пункт Желанное Первое в ДНР. ВСУ потеряли до 715 военнослужащих, пять автомобилей, 155-мм гаубицу FH-70 производства Великобритании, 155-мм гаубицу М777 производства США, 152-мм орудие Д-20, две 122-мм гаубицы Д-30 и четыре полевых склада боеприпасов.

Подразделения группировки войск «Центр» продолжили продвижение в глубину обороны противника. Потери противника составили до 560 военнослужащих, две боевые бронированные машины «Казак», три пикапа, 155-мм гаубица М777 производства США, две 152-мм гаубицы «Мста-Б», 152-мм самоходная артиллерийская установка «Акация» и 122-мм гаубица Д-30.

Подразделения группировки войск «Восток» заняли более выгодные рубежи и позиции. Противник потерял до 105 военнослужащих, танк, 155-мм гаубицу «Caesar» производства Франции. Уничтожен полевой склад боеприпасов.

Подразделениями группировки войск «Днепр» нанесено поражение скоплениям живой силы и техники ВСУ. Потери противника составили до 80 военнослужащих, семь автомобилей, 155-мм гаубица М777 производства США и 122-мм самоходная артиллерийская установка «Гвоздика». Уничтожен полевой склад боеприпасов.

Средствами противовоздушной обороны сбиты три оперативно-тактические ракеты ATACMS производства США, три управляемые авиационные бомбы «Hammer» производства Франции и 53 беспилотных летательных аппарата.