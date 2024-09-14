В Wildberries произошел массовый сбой

В работе интернет-магазина Wildberries произошел массовый сбой.

Пользователи жалуются на отмену товаров, у которых еще не закончился срок хранения в ПВЗ, и списание денег за их обратную доставку.

Поддержка Wildberries подтвердила, что произошла техническая ошибка и пообещали вернуть средства за обратную транспортировку. Специалисты уже работают над восстановлением корректной работы сервисов.