В Wildberries произошел массовый сбой

В работе интернет-магазина Wildberries произошел массовый сбой.
Пользователи жалуются на отмену товаров, у которых еще не закончился срок хранения в ПВЗ, и списание денег за их обратную доставку.
Поддержка Wildberries подтвердила, что произошла техническая ошибка и пообещали вернуть средства за обратную транспортировку. Специалисты уже работают над восстановлением корректной работы сервисов.
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