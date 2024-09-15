Покинувшая Россию VISA регистрирует новые товарные знаки

Компания прекратила обслуживание своих карт в России в 2022 году.

Платежная система VISA подала заявки в Роспатент на регистрацию товарных знаков.

По данным СМИ, компания, покинувшая в 2022 году российский рынок, регистрирует бренды затрагивающие банковские услуги, финансовый менеджмент, обмен денег и криптоактивов и дистанционное банковское обслуживание.

При этом означает ли это возвращение платежной системы в Россию, пока не известно.