Светогорский ЦБК получил статус «Отличное место работы» среди российских промышленных компаний

На днях стало известно, что целлюлозно-бумажный комбинат из Светогорска (Ленинградская область) принял участие в исследовании вовлеченности персонала на платформе Happy Job*. По его итогам коллектив выразил высокую степень доверия предприятию в качестве работодателя.

Светогорский ЦБК поучаствовал в исследовании уровня вовлеченности и лояльности персонала, по результатам которого компания сертифицирована как «Отличное место работы»** и вошла в топ среди промышленных предприятий. В исследовании приняло участие 87% сотрудников из разных городов присутствия компании: Светогорска и Тихвина в Ленинградской области, в также Москвы и Петербурга.

Как сообщили в пресс-службе компании, исследование показало высокую степень лояльности сотрудников. Более 80% сотрудников, кто участвовал в опросе, готовы рекомендовать компанию как хорошего работодателя.

«Сертификат «Отличное место работы» – для нас не формальная награда, а результат тех усилий, которые мы предпринимаем для того, чтобы наши сотрудники приходили на работу с удовольствием и считали наше предприятие отличным работодателем. Мы реализовываем множество активностей и будем продолжать делать все, чтобы из года в год подтверждать этот почетный статус. «Светогорский ЦБК» – крупная и стабильная компания, не раз доказавшая свою надежность. Мы предоставляем достойные условия для работы и широкие возможности развития, проявляем заботу о людях и нацелены на то, чтобы сотрудники работали с нами долго», – прокомментировала Татьяна Синицына, старший менеджер по управлению персоналом НПАО «Светогорский ЦБК».

В компании есть коллективный договор. В соцпакет входят не только классические элементы (ДМС, выплаты за стаж и др.), но и льготы для членов семей сотрудников. На предприятии ежегодно проходят «Дни семьи», в рамках которых дети сотрудников могут посетить комбинат, посмотреть, где и как работают их родители, узнать больше об их профессиях. Кроме этого, проводятся корпоративные семейные мероприятия, работает «СветоКлуб», регулярно проходит турнир «Что? Где? Когда?». А в этом году корпоративная команда комбината приняла участие в «Гонке Героев».

Также на территории Светогорского ЦБК располагается собственная медико-санитарная часть, которая оказывает медицинские услуги работникам компании «Светогорский ЦБК» на льготных условиях. Услугами медсанчасти могут также воспользоваться жители и гости города. В этом году на территории гостинично-досугового центра компании — с одноименным с городом расположения названием «Светогорск» — открылся новый фитнес-центр «На Спорте». Сотрудники компании могут воспользоваться услугами центра также по льготным ценам.

* Опрос сотрудников НПАО «Светогорский ЦБК» «СветоПульс», проведенный в период с 15 мая 2024 года по 29 мая 2024 года на платформе Happy Job (торговый знак ООО «ФЕРСТ ТРЭЙНИНГ ГРУПП»).

** Сертификат/знак «Отличное место для работы» выдан на основании наилучших показателей вовлеченности и лояльности персонала по итогам опроса сотрудников НПАО «Светогорский ЦБК» на платформе Happy Job (торговый знак ООО «ФЕРСТ ТРЭЙНИНГ ГРУПП») и включения НПАО «Светогорский ЦБК» в список сертифицированных компаний.