Тело мужчины нашли в реке Гатчинского района

Тело неизвестного мужчины обнаружили вечером 19 сентября в реке Оредеж, напротив музея Исаака Шварца в поселке Сиверский Гатчинского района.

На вид погибшему 60-65 лет, рост 175 сантиметров, нормальное телосложение. Мужчина был одет в синие джинсы и белую рубашку. Обуви не было.

Тело направлено в морг. Личность погибшего и обстоятельства смерти устанавливаются.