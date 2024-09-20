Тело мужчины нашли в реке Гатчинского района

Тело неизвестного мужчины обнаружили вечером 19 сентября в реке Оредеж, напротив музея Исаака Шварца в поселке Сиверский Гатчинского района.
На вид погибшему 60-65 лет, рост 175 сантиметров, нормальное телосложение. Мужчина был одет в синие джинсы и белую рубашку. Обуви не было.
Тело направлено в морг. Личность погибшего и обстоятельства смерти устанавливаются.
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19.08.2022 2724