Во Всеволожском районе заметили воробья-блондина

Во Всеволожском районе Ленобласти появился белый воробей. И он не альбинос.
Как рассказал биолог Павел Глазков, подобный светлый окрас у воробья — крайне редкое явление в природе.
«Это не альбинос. У животных альбиносов пигмента нет совсем, соответственно глаза у них — красные, а у нашего воробья — тёмные. Поэтому назвать подобную окраску «частичным альбинизмом» будет ошибкой. Альбинизм либо есть, либо нет», — отметил биолог.
По мнению Глазкова, его «чистота» — результат мутации в генах. Вероятно, родители воробья белыми не были, допустил эксперт. Радует то, что воробей-блондин среди соплеменников чувствует себя уверенно.
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