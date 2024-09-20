Во Всеволожском районе заметили воробья-блондина

Во Всеволожском районе Ленобласти появился белый воробей. И он не альбинос.

Как рассказал биолог Павел Глазков, подобный светлый окрас у воробья — крайне редкое явление в природе.

«Это не альбинос. У животных альбиносов пигмента нет совсем, соответственно глаза у них — красные, а у нашего воробья — тёмные. Поэтому назвать подобную окраску «частичным альбинизмом» будет ошибкой. Альбинизм либо есть, либо нет», — отметил биолог.

По мнению Глазкова, его «чистота» — результат мутации в генах. Вероятно, родители воробья белыми не были, допустил эксперт. Радует то, что воробей-блондин среди соплеменников чувствует себя уверенно.