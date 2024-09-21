Смертельная инъекция, электрический стул или расстрел?

В Южной Каролине, США, впервые за 13 лет применили смертную казнь, передает CNN. Заключенному предоставили право самому выбрать, как умереть.

Фредди Оуэнса приговорили к смерти в 1999 году за убийство продавщицы магазина во время ограбления. Тогда ему было 19 лет. Кроме того, он убил с особой жестокостью сокамерника, пока ждал приговора.

Мужчину казнили с помощью седативного препарата, который обычно используют для усыпления животных. При этом присутствовали члены семьи погибшей.