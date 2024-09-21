Трассу «Кола» в Лодейнопольском районе перекроют 22 сентября

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На 22 сентября запланирована разводка моста через Свирь, расположенного на 236 километре федеральной автомобильной дороги Р-21 «Кола» возле Лодейного Поля.

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Фото: ФКУ «Упрдор «Северо-Запад»

Это необходимо для прохода по реке яхты «Русь» в период с 12:50 до 15:00. На это время дорога для машин будет перекрыта.

Если судно не успеет подойти ко времени запланированной разводке моста, его разведут 23 сентября в это же время.

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