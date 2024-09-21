Трассу «Кола» в Лодейнопольском районе перекроют 22 сентября

На 22 сентября запланирована разводка моста через Свирь, расположенного на 236 километре федеральной автомобильной дороги Р-21 «Кола» возле Лодейного Поля.
Это необходимо для прохода по реке яхты «Русь» в период с 12:50 до 15:00. На это время дорога для машин будет перекрыта.
Если судно не успеет подойти ко времени запланированной разводке моста, его разведут 23 сентября в это же время.
Вам будет интересно
Уровень общей раскрываемости преступлений в Ленинградской области вырос с 38,5 % в 2022 до 46,5 % в 2023 году. Число раскрытых...
12.01.2024 1606