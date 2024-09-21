Стала известна зарплата, которую должен получать настоящий мужчина в России

Настоящий мужчина, по мнению женщин, должен зарабатывать в России от 150 до 300 тысяч рублей в месяц. Такой ответ дали 25 % россиянок, принявших участие в опросе.
Еще по 14 % сочли приемлемой зарплатой для мужчины 100-150 и 300-500 тысяч рублей соответственно. По мнению 9 %, его доход должен составлять от 500 тысяч до 1 миллиона рублей.
Для 5 % оптимальным заработком для мужчины является сумма от миллиона рублей и выше. Еще 4 % назвали приемлемой ситуацию, при которой мужчина в России зарабатывает в месяц 50-100 тысяч рублей.
По мнению 2 % опрошенных, хорошей зарплатой станет оклад в 35 тысяч. А для 1 % заработок настоящего мужчины в России должен составлять 35-50 тысяч.
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07.08.2023 3194