Стала известна зарплата, которую должен получать настоящий мужчина в России

Настоящий мужчина, по мнению женщин, должен зарабатывать в России от 150 до 300 тысяч рублей в месяц. Такой ответ дали 25 % россиянок, принявших участие в опросе.

Еще по 14 % сочли приемлемой зарплатой для мужчины 100-150 и 300-500 тысяч рублей соответственно. По мнению 9 %, его доход должен составлять от 500 тысяч до 1 миллиона рублей.

Для 5 % оптимальным заработком для мужчины является сумма от миллиона рублей и выше. Еще 4 % назвали приемлемой ситуацию, при которой мужчина в России зарабатывает в месяц 50-100 тысяч рублей.

По мнению 2 % опрошенных, хорошей зарплатой станет оклад в 35 тысяч. А для 1 % заработок настоящего мужчины в России должен составлять 35-50 тысяч.