Под Тихвином автомобиль «скорой» улетел в кювет, водитель погиб

Смертельное ДТП произошло в ночь на 21 сентября на 232 км автодороги «Лодейное Поле-Тихвин-Будогощь-Чудово» в Тихвинском районе Ленинградской области.

Как сообщили в ГУ МВД по СПб и ЛО, 51-летний водитель автомобиля «скорой помощи» съехал в кювет, в результате машина перевернулась и врезалась в дерево. Мужчина от полученных травм скончался на месте ДТП.

Фото: ГУ МВД по СПб и ЛО

Двух женщин-фельдшеров, 60-и и 48-и лет, госпитализировали в состоянии средней степени тяжести. Проводится проверка.