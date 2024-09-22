В Ленобласти в ночь на 23 сентября ударят первые заморозки

Первые осенние заморозки ударят по Ленинградской области уже этой ночью.

В понедельник, 23 сентября, местами по Ленобласти пройдет небольшой кратковременный дождь. Ветер ночью переменный слабый, днем южных направлений слабый.

Температура воздуха: ночью в большинстве районов заморозки в воздухе и на почве до -1…-3°С, в отдельных районах +2…+7°С, днем +12…+17°С. Атмосферное давление будет ночью мало меняться, днем слабо понижаться.