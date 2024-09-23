Петербург попал в рейтинг городов с самыми щедрыми женихами

Северная столица заняла второе место топа.
Самые щедрые женихи, согласно данным аналитиков, живут в Москве, Санкт-Петербурге и Самаре.
Так, в столице мужчины в среднем тратят на кольца для помолвки 29 тысяч рублей, а в Петербурге и Самаре — по 25 тысяч.
Что примечательно, в прошлом году Петербург возглавлял этот рейтинг.
Также в топ попали Казань и Воронеж. Здесь женихи тратят по 23 и 22 тысячи рублей на помолвочные кольца для любимых соответственно.
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