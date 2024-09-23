У мемориала «Разорванное кольцо» встретили 82-ю годовщину со дня прорыва энергоблокады Ленинграда

Торжественное мероприятие прошло сегодня, 23 сентября, возле памятника героям-энергетикам во Всеволожском районе

«Объекты энергетики были стратегическими целями захватчиков. Электроэнергетики, тепловики, специалисты по водо- и газоснабжению в тяжелейших условиях несли свою трудовую вахту, защищали энергообъекты, уходили на фронт. Всего за 48 дней кабельщики «Ленэнерго» проложили линии по дну Ладожского озера, вернули свет в осажденный город. Благодаря таким людям Ленинград выстоял и победил», – отметил зампредседателя правительства области по транспорту и ТЭК Сергей Харлашкин.

Напомним, что 8 сентября 1941 года немецко-фашистские войска овладели Шлиссельбургом и отрезали Ленинград от всей страны с суши. Началась блокада города, сообщение с которым поддерживалось только по Ладожскому озеру и по воздуху. Энергетическая блокада Ленинграда началась тоже в 1941 году.

Сегодня у мемориала «Разорванное кольцо» отдали дань уважения людям, которые были не только большими профессионалами, но и настоящими патриотами. Они голодали, теряли близких, но в страшных условиях продолжали выполнять свою работу, рискуя жизнью, решали сложнейшие производственные задачи, несли ответственность за стратегические объекты.

Блокада Ленинграда стала самой кровопролитной блокадой в истории человечества: погибло свыше 641 тысяч жителей (по другим данным, до 1,5 миллиона человек). Только 3% из них погибли от бомбежек и артобстрелов, остальные умерли от голода