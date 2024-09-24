Эксперты назвали 8 самых обманчивых полезных продуктов

В Роспотребнадзоре рассказали, какие продукты только кажутся полезными.

Не все продукты, которые позиционируются как полезные, являются таковыми на самом деле. В их числе — готовые завтраки, йогурты, соки и многие другие. Но самыми обманчивыми являются эти восемь.

Так, в Роспотребнадзоре по Ленобласти рекомендуют отказаться от злоупотребления сладких йогуртов, творожков, покупных соков, обезжиренных молочных продуктов, мюсли, каш быстрого приготовления, протеиновых батончиков и продуктов без глютена.

Главная опасность подобных продуктов — большое количества сахара в составе.