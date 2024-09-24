НАТО впервые может покинуть одна из стран-участниц

Речь идет о Турции, которая ранее изъявила желание вступить в БРИКС.
Вступление Турции в БРИКС может поставить крест на дальнейшем членстве страны в НАТО. Об этом заявил зампредседателя турецкой партии «Родина» Хакан Топкурулу.
Тридцать четыре страны, включая Турцию, подали заявки на вступление, это поразительно. Особенно заявка Турции на членство и ее принятие — это революционное событие с точки зрения того, что страна-член НАТО разорвет цепь НАТО и станет членом БРИКС, — цитирует его РИА Новости.
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