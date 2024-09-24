Российские банки стали отказывать в приеме долларов даже с небольшими изъянами

Это связано с тем, что испорченные купюры теперь некуда девать.

Российские банки все чаще отказывают клиентам в приеме американских долларов даже с небольшими изъянами. Например, от банкнот могут отказаться, если на них есть небольшая потертость или засохшее пятно от воды. Как объяснили «Известиям» в ВТБ, для этого есть веская причина.

Ранее их (испорченные купюры) прием шел для отправки за границу для обмена. Сейчас из-за санкций внешние рынки для российских банков закрыты, а на внутреннем — такие купюры также не востребованы. Поэтому банки принимают для обмена только качественные банкноты, — рассказали в банке.