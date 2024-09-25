Еще одна страна может ввести безвизовый режим для россиян

Посол в Хараре Николай Красильников заявил, что Россия и Зимбабве могут заключить соглашение о взаимной отмене визового режима в ноябре 2024 года.

По словам дипломата, африканская страна может привлечь российских туристов своими природными достопримечательностями.

«Заключение договоренности о взаимной отмене визовых требований для владельцев общегражданских паспортов поспособствует увеличению пассажиропотока. Проект такого соглашения находится на рассмотрении зимбабвийской стороны», – сказал Николай Красильников

Дипломат полагает, что соответствующее соглашение могут подписать 5-7 ноября.

На момент подготовки публикации россияне могут поехать без виз в Тунис, Марокко, Кабо-Верде, Гамбию, Сан-Томе и Принсипи, Анголу, Намибию, Ботсвану, ЮАР, Мозамбик, Малави, на Сейшелы и Маврикий.