Еще одна страна может ввести безвизовый режим для россиян

Посол в Хараре Николай Красильников заявил, что Россия и Зимбабве могут заключить соглашение о взаимной отмене визового режима в ноябре 2024 года.
По словам дипломата, африканская страна может привлечь российских туристов своими природными достопримечательностями.
«Заключение договоренности о взаимной отмене визовых требований для владельцев общегражданских паспортов поспособствует увеличению пассажиропотока. Проект такого соглашения находится на рассмотрении зимбабвийской стороны», – сказал Николай Красильников
Дипломат полагает, что соответствующее соглашение могут подписать 5-7 ноября.
На момент подготовки публикации россияне могут поехать без виз в Тунис, Марокко, Кабо-Верде, Гамбию, Сан-Томе и Принсипи, Анголу, Намибию, Ботсвану, ЮАР, Мозамбик, Малави, на Сейшелы и Маврикий.
Вам будет интересно
В Китае утвердили карты страны, на которых официально включили в свой состав часть территории России
Большой Уссурийский остров на реке Амур оставался спорной территорией России и КНР на протяжении последних 100 лет. В 2008 году...
30.08.2023 2896