Минюст США подаст иск на платежного оператора Visa

Министерство юстиции США подаст иск к Visa, обвинив платежного оператора в подавлении конкуренции на рынке дебетовых карт. Об этом сообщает Financial Times.

Ведомство заявило, что Visa заключила эксклюзивные соглашения с организациями и банками, убедив их проводить большую часть транзакций через ее систему. А компаниям, которые проводили платежи через других операторов, платежная система вводила или угрожала ввести высокие комиссии.

По словам генпрокурора Меррика Гарланда, «незаконные действия Visa влияют не только на цену одной вещи, но и на цену практически всего». Компания получила комиссий за обработку операций на $7 млрд в год – это около 60 % от всех подобных транзакций.