Минюст США подаст иск на платежного оператора Visa

Поделиться

Министерство юстиции США подаст иск к Visa, обвинив платежного оператора в подавлении конкуренции на рынке дебетовых карт. Об этом сообщает Financial Times.

Ведомство заявило, что Visa заключила эксклюзивные соглашения с организациями и банками, убедив их проводить большую часть транзакций через ее систему. А компаниям, которые проводили платежи через других операторов, платежная система вводила или угрожала ввести высокие комиссии.

По словам генпрокурора Меррика Гарланда, «незаконные действия Visa влияют не только на цену одной вещи, но и на цену практически всего». Компания получила комиссий за обработку операций на $7 млрд в год – это около 60 % от всех подобных транзакций.

Вам будет интересно
Минюст США подаст иск на платежного оператора Visa США, Visa
Россияне заметили на «Госуслугах» данные о себе, которые туда не вводили
С конца июля пользователи из России начали обнаруживать, что на «Госуслугах» появляются данные, которые они сами не вносили. Например, информация...
07.08.2023 3228
Автор