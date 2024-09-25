«АвтоВАЗ» раскрыл стоимость электромобиля e-Largus

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Концерн уже приступил к сборке новой модели. Дилеры получат первые автомобили до конца года.

Новый электромобиль Lada e-Largus оценивается в три миллиона рублей, сообщили в компании «АвтоВАЗ».

Президент автоконцерна Максим Соколов заявил, что конвейер по сборке электромобилей уже запущен. В продажу первая партия из нескольких десятков универсалов поступит в этом году.

e-Largus будет оснащаться электромотором на 68 лошадиных сил. При этом автомобиль сможет временно увеличивать мощность до 163 л.с. Заявленный запас хода универсала — 400 километров.

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