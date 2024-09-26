Зеленский заявил, что энергосистема Украины разрушена на 80%

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Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в результате российских ударов уничтожены все тепловые электростанции и значительная часть мощностей ГЭС.

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Энергосистема Украины разрушена на 80%, сообщил он в ходе выступления на заседании Генеральной Ассамблеи ООН. Зеленский подчеркнул, что «миллионы людей могут остаться без тепла зимой».

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20.09.2024 187
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