Зеленский заявил, что энергосистема Украины разрушена на 80%

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в результате российских ударов уничтожены все тепловые электростанции и значительная часть мощностей ГЭС.

Энергосистема Украины разрушена на 80%, сообщил он в ходе выступления на заседании Генеральной Ассамблеи ООН. Зеленский подчеркнул, что «миллионы людей могут остаться без тепла зимой».