Зеленский заявил, что энергосистема Украины разрушена на 80%

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в результате российских ударов уничтожены все тепловые электростанции и значительная часть мощностей ГЭС.
Энергосистема Украины разрушена на 80%, сообщил он в ходе выступления на заседании Генеральной Ассамблеи ООН. Зеленский подчеркнул, что «миллионы людей могут остаться без тепла зимой».
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