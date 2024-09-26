SvetoCopy и Азамат Мусагалиев объявили о запуске финального этапа масштабной акции

16 сентября Светогорский ЦБК объявил о старте финального этапа масштабной маркетинговой акции «SvetoCopy – в природе офиса» с розыгрышем большого количества ценных призов.

У коммуникационной кампании с участием популярного комика, актёра, шоумена и телеведущего Азамата Мусагалиева запустился осенний этап – с 16 сентября по 15 ноября 2024 года. Он посвящен виртуальной игре «SvetoLove», в которой пользователям предстоит ловить пачки бумаги и участвовать в розыгрыше призов, включая сертификаты, портативные колонки, планшеты и яркие брендированные зонты от бренда офисной бумаги SvetoCopy.

Кстати, в рамках кампании был снят юмористический мини-сериал «SvetoCopy – в природе офиса», в котором Азамат Мусагалиев выступает в роли начальника и вместе с другими героями оказывается в знакомых многим офисных ситуациях. По сценарию, босс и его подчиненные попадают в забавные обстоятельства и разбираются в том, безопасно ли хранить важные документы только в электронном виде, действительно ли спасает деревья тот, кто не распечатывает файлы, и как сделать так, чтобы работа в офисе проходила гладко и эффективно. С момента начала коммуникационной кампании мини-сериал про офисную жизнь посмотрело более 4 миллионов пользователей.

Напомним, в течение 2024 года проходят три игровых этапа с конкурсами, участвуя в которых, можно отвлечься от рутинных дел, сыграть в увлекательные игры и получить шанс выиграть подарки. Главным призом первого этапа программы, который прошел весной этого года, стал смартфон, во втором этапе кампании победители получили смарт-часы, портативный аккумулятор, а также сертификаты на покупку товаров на одном из маркетплейсов и сувенирную продукцию от «Светогорского ЦБК».

«Бумагу SvetoCopy знают, покупают и рекомендуют коллегам. Мы запустили кампанию «SvetoCopy – в природе офиса» для того, чтобы сделать офисные будни веселее и интереснее. Мы рады высокой активности участников предыдущих этапов и приглашаем всех присоединиться к финальному этапу и к розыгрышу ценных призов», — прокомментировал Артем Дунаев, директор по маркетингу и продажам белых бумаг на территории России, НПАО «Светогорский ЦБК».

Более подробно о мини-сериале, порядке регистрации, о самой игре и участии в розыгрыше можно узнать на сайте.