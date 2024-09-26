Названа самая прибыльная российская компания

Forbes представил рейтинг отечественных компаний, принесших больше всего прибыли в прошлом году.

По итогам 2023 года самой прибыльной российской компанией стала «Роснефть». Она заработала более 1,529 триллионов рублей, пишет Forbes.

На втором месте расположился отечественный банк Сбер (1508,6 млрд рублей), третье место занял «Сургутнефтегаз» (1322,1 млрд).

В первой десятке самых прибыльных компаний расположились в основном предприятия нефте-газовой отрасли.