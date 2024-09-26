По словам виноделов, даже за 300 рублей можно приобрести хороший напиток.

Бутылка качественного вина вполне может стоить и 300 рублей, заявил заместитель генерального директора «Кубань-Вино» Евгений Емельянов в беседе с РБК.

500 руб., да, это возможно. Но может стоить и меньше. Например, при нашем производстве за счет эффекта масштаба. У таких крупных производителей, как мы, обладающих собственными виноградниками, саженцами, развитыми технологиями, цена качественного вина может начинаться от 300 руб, — цитирует собеседника агентство.

При этом на стоимость напитка также может влиять даже вес и форма бутылки, добавил Емельянов