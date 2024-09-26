Лодейнопольский район возглавил рейтинг эффективности деятельности в Ленобласти

По его итогам рейтинга эффективности деятельности органов местного самоуправления за 2023 год лучшие муниципальные образования получают гранты. В 2024 году распределено 50 млн рублей.

В пятёрку вошли Лодейнопольский, Сланцевский, Лужский, Тосненский и Тихвинский районы. А Кингисеппский и Волосовский районы показали самую лучшую динамику развития.

По его итогам лучшие муниципальные образования региона получают гранты. В 2024 году распределено 50 млн рублей. Средства можно использовать на нужды муниципалитета и премии сотрудникам:

— Лодейнопольский район, сумма гранта 12,466 млн руб.;

— Сланцевский район –10,552 млн руб.;

— Лужский район – 8,868 млн руб.;

— Тосненский район – 6,727 млн руб.;

— Тихвинский район – 6,387 млн руб.

Районы, имеющие лучшие динамику по показателям оценки ОМСУ:

— Кингисеппский район – 2,803 млн руб.;

— Волосовский район – 2,197 млн руб.

«Рейтинг 47» разделен на 40 показателей и касается девяти сфер деятельности. В частности: управление и финансы, управление муниципальными земельными ресурсами и муниципальным имуществом, экономика, социальная сфера, безопасность, жилищно-коммунальное хозяйство, комфортная городская среда.

Ежегодный мониторинг деятельности органов местного самоуправления районов и городского округа региона проводится с 2010 года. Для оценки эффективности работы районных администраций и их руководителей в Ленобласти введён «Рейтинг 47», который строится на основе комплексной оценки деятельности глав администраций районов и городского округа региона по семи приоритетным направлениям. Результаты 2021 года по ссылке, за 2023 год тут.