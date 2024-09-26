Эксперты перечислили признаки зараженного вирусами приложения на телефоне

По словам экспертов, основная цель таких программ – доступ к личным данным. Например, к контактам, паролям, банковской информации. Злоумышленники хотят распространить вредоносный контент или украсть деньги, сообщает «Петроград».

Программы могут быть опасны, если запрашивают доступ к функциям телефона, которые не нужны для нормальной работы.

Также урон могут нанести фальшивые приложения, которые имитируют популярные сервисы. Важно следить за источником скачивания, читать отзывы и не переходить по подозрительным ссылкам.