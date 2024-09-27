В Мурино на развязке с КАД установили высокие столбы, чтобы избежать пробок

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Круговой перекресток на развязке с КАД в западной части Мурино продолжает меняться.

В начале сентября там установили дорожные знаки, которые запрещают парковку большегрузам, сейчас — усиленные высокие столбы, которые соединены между собой. Новое ограждение добавит проблем всем, кто любит вклиниваться из другого ряда в полосу выезда на Охтинскую аллею, и собирать пробку.

В Мурино на развязке с КАД установили высокие столбы, чтобы избежать пробок Мурино, Ленобласть, кад
В Мурино на развязке с КАД установили высокие столбы, чтобы избежать пробок Мурино, Ленобласть, кад
В Мурино на развязке с КАД установили высокие столбы, чтобы избежать пробок Мурино, Ленобласть, кад
Фото: t.me/dorogi_47

Кроме того, администрация торгового центра «ЭкоПарк» сделала на Охтинской аллее дополнительную полосу на съезде с КАД к ТЦ и в месте выезда с парковки центра на аллею.

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24.09.2024 542
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