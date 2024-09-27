Круговой перекресток на развязке с КАД в западной части Мурино продолжает меняться.

В начале сентября там установили дорожные знаки, которые запрещают парковку большегрузам, сейчас — усиленные высокие столбы, которые соединены между собой. Новое ограждение добавит проблем всем, кто любит вклиниваться из другого ряда в полосу выезда на Охтинскую аллею, и собирать пробку.

Фото: t.me/dorogi_47

Кроме того, администрация торгового центра «ЭкоПарк» сделала на Охтинской аллее дополнительную полосу на съезде с КАД к ТЦ и в месте выезда с парковки центра на аллею.