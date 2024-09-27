В Ленобласти пенсионерка не захотела уступать грибное место другой и выстрелила в нее

Во Всеволожском районе Ленобласти поход за грибами закончился для пожилой женщины визитом в больницу.

По словам 74-летней пострадавшей, она отправилась собирать грибы и ягоды в лес недалеко от поселка Западная Лица. Там она встретила другую любительницу «тихой охоты». Незнакомка, предположительно, не захотела уступать облюбованное место, молча достала пистолет «Оса» и четыре раза выстрелила в сторону женщины, после чего скрылась.

Вам будет интересно Курсант петербургской военной академии забил до смерти проститутку Курсант петербургской военной академии убил 41-летнюю проститутку, с которой познакомился в клубе. 29-летний курсант познакомился с женщиной в субботу, 21 сентября.... 22.09.2024 174

Три пули попали пенсионерке в бедренную кость левой ноги. Полицейские разыскивают стрелявшую. Выясняются все обстоятельства произошедшего, передает 78.ru.