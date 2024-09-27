НАТО разместит штаб сухопутных войск вблизи границы с Россией

Штаб сухопутных войск НАТО в Северной Европе разместят в финском городе Миккели вблизи границы с Россией, заявил глава Министерства обороны (МО) Финляндии Антти Хяккянен.

«Мы предложим разместить подштаб сухопутных войск [НАТО] в Миккели. Командование сухопутных войск Финляндии в Миккели было очевидным выбором для размещения командования НАТО», — сказал Хяккянен.

Миккели находится примерно в 100 км от границы с Россией и в 300 км от Петербурга, там уже располагается штаб Сухопутных войск Финляндии.