С 5 октября проехать по ЗСД станет дороже

Стоимость проезда по Западному скоростному диаметру (ЗСД) изменится с полуночи 5 октября.

Изменения затронут зональную тарификацию, то есть при оплате наличными и банковскими картами. К слову, до этого цены не поднимали четыре года. В пресс-службе «Магистрали северной столицы» уточнили, что изменение базового тарифа сделали кратным 50 рублям, чтобы обеспечить скорость работы кассиров.

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В частности, стоимость транспондера составит 2500 рублей для наиболее популярной версии «Стандарт»; 2800 рублей за версию «Плюс» с дополнительным креплением и продленной гарантией. Цена аренды устройства составит 130 руб. в месяц.

Полную информацию о тарифах можно найти по ссылке.