Представлен график донорских дней в Ленобласти на октябрь

В региональном Центре крови рассказали, как будут работать пункты приема биоматериала в районах области.
Пресс-служба Центра крови Ленинградской области публикует график донорских дней в 47-м регионе на октябрь. Сбор биоматериала будет осуществляться в разные дни в зависимости от района.
Подробный график представлен в официальном Телеграм-канале Центра.
Ранее стало известно, что в Ломоносовском районе начали строить арт-поместья для молодых людей с инвалидностью.
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