В музее-заповеднике сообщили о временном ограничении работы в субботу. Это связано с неблагоприятными погодными условиями.
Администрация музея-заповедника «Парк Монрепо» предупреждает о временном закрытии 28 сентября. Это вызвано ухудшением погодной обстановки.
28 сентября музей-заповедник закрыт в силу неблагоприятных погодных условий предварительно до 12:00. Следите за оповещениями в группе, — сообщила администрация.
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