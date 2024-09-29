Ученые раскрыли дату гибели Солнца. И что будет при этом с Землей

Ученые из Калифорнийского университета обнаружили с помощью микролинзирования экзопланету, которая вращается на орбите мертвой звезды – белого карлика. Эта система напоминает Солнечную и представляет собой фактически образ будущего нашей планеты и звезды.

Наблюдая за системой белых карликов, ученые случайно обнаружили искажение света фоновых звезд. Это явление называется гравитационным линзированием. Именно так и была открыта планета.

Исследователи посчитали, что ее масса в 1,9 раза больше земной, объект похож на Землю. И того, вычислили расстояние от белого карлика. Оно равно 2,1 астрономической единицы, то есть в два с небольшим раза больше, чем между Солнцем и Землей.

Оценка массы белого карлика показывает, что оставившая его умершая звезда была подобной Солнцу. Перед гибелью они преобразуются в красные гиганты. Расчеты показывают, что наше Солнце при гибели поглотит Меркурий и Венеру, а также, возможно, Землю.

Но пример найденной только что планеты показывает, что она пережила эту катастрофу. Более того, она находилась до гибели звезды примерно на расстоянии между Солнцем и Землей, а «отодвинута» была при «смертельной агонии» звезды.

Солнце начнет превращаться в красного гиганта примерно через 5 миллиардов лет. Но еще до этого вырастит его температура, и жизнь на Земле станет невозможной в привычном виде.