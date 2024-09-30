Полиция проверила 120 человек в ходе рейда в Апраксином дворе

Профилактические мероприятия прошли 29 сентября в Апраксином дворе. Полиция Санкт-Петербурга проверила более 120 человек, в том числе 80 иностранцев.

Почти у 20 из них найдены нарушения. Нарушителей доставили в полицию для административного разбирательства. Девяти натурализированным россиянам призывного возраста вручили повестки для постановки на воинский учет.

Правоохранители также проверили транспортные средства на территории рынка. В одной из фур нашли нелегальный груз красной икры с признаками контрафакта. Изъяты и направлены на экспертизу 38 коробок.