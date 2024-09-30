Девочку-подростка развратили в Лужском районе

В полицию Лужского района 29 сентября обратилась 36-летняя женщина. Она рассказала, что ее 15-летнюю дочь развратил мужчина, и назвала имя предполагаемого злоумышленника.

Преступление совершено вечером 28 сентября 2024 года. Подозреваемый – 32-летний мужчина, ранее судимый за кражу и разбой – совершил развратные действия возле Дома Культуры в поселке Волошово.

Решается вопрос об уголовном деле.