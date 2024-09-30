МВД: в интернете растет число опасных детских игр

Они распространяются в виде мобильных приложений и Telegram-чатов.

В интернет-пространстве стали появляться игры, которые побуждают детей и подростков к непослушанию и ненависти к родителям. Как рассказали в МВД РФ, опасный контент распространяется в виде мобильных приложений и Telegram-чатов.

Одна из таких игр — Schoolboy Runaway. Она учит детей тайно убегать из дома и избегать при этом наказания. Причем разрабатывается приложение в России, подчеркнули в ведомстве.

По сюжету ребёнок ненавидит своих родителей, обманывает их и сбегает разными способами. Schoolboy Runaway – только первая ступенька. Потом идут связанные с ней другие игры – более жестокие, — добавили в МВД.

После прохождения определенных этапов игрокам предлагают переходить по ссылкам в Телеграм-каналы и сканировать QR-коды, где детей ждут следующие уровни.