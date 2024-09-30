Озвучен размер индексации тарифов ЖКХ в 2025 году

Данные приводятся в прогнозе социально-экономического развития РФ на 2025-2027 годы.

Размер индексации тарифов в июле 2025 года составит в среднем 11,9%, указано в прогнозе социально-экономического развития РФ на ближайшие два года, внесенном правительством в Госдуму.

Также, согласно документу, тарифы на газ с июля следующего года будут повышены на 10,3%, в 2026 году — на 4,3%, а в 2027-м — на 4,0%.

Тем временем тарифы на пассажирские железнодорожные перевозки поездами дальнего следования с 2025 года проиндексируют на 11,6%, в 2026 году на 11,4% и в 2027-м на 5,9%, прогнозирует Минэкономразвития РФ.