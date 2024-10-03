Роспотребнадзор контролирует ситуацию с марбургской лихорадкой

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Вспышка заболевания ранее произошла в Африке. Инфекция не поддается лечению и является смертельно опасной.

Роспотребнадзор взял на контроль ситуацию с распространением марбургской лихорадки, вспышка которой произошла в Африке.

Как сообщили в ведомстве, специалисты усилили меры санитарно-эпидемиологической безопасности на границе. Также задействована отечественная диагностическая тест-система, выявляющая вирус.

Как ранее заявили в ВОЗ, марбургская лихорадка может стать новой эпидемией, угрожающей всему миру. Для заболевания характерны боль в горле, диарея, сыпь, тошнота, рвота, кровь из носа, а в тяжелых случаях даже кровотечение из глаз.

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