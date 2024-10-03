Первый зампрокурора Ленобласти уходит на повышение

Сергей Ломакин продолжит службу на посту прокурора Томской области.
Президент России Владимир Путин 3 октября подписал указ о назначениях в органы прокуратуры. Кадровые перестановки произошли и в Ленинградской области.
Согласно документу, первый заместитель прокурора Ленинградской области Сергей Ломакин продолжит службу на посту прокурора Томской области.
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