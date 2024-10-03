Ученые разгадали тайну вымирания мамонтов

Группа исследователей пришла к выводу, что древние животные исчезли из-за потери обоняния.

Ученые из России, Италии и Израиля полагают, что мамонты вымерли из-за потери обоняния. Профессор МГУ Андрей Журавлев частично разделяет точку зрения ученых.

Эксперт отметил, что исследователи пришли к такому выводу на основе анализа генного комплекса вулканов саванны, позволившего выяснить, какие гены у животных пропали перед исчезновением. Одни из них — отвечающие за обоняние. Такой особенностью обладала последняя популяция мамонтов, проживавших на острове Врангеля.

Профессор также добавил, что обоняние является важнейшей функцией любого живого существа.

А без различия запахов для любого животного возникает огромная проблема — невозможность найти еду и невозможность найти партнёра со всеми вытекающими, — цитирует Журавлева LIFE.