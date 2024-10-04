Ученые заявили об угрозе вымирания выхухоля

За последние два века популяция животных сократилась значительно.
Русский выхухоль оказался на грани исчезновения из-за постепенно сокращения доступных мест обитания этих животных. К такому выводу пришли специалисты фонда «Природа и люди».
Пример вида, находящегося на грани исчезновения — русская выхухоль, уникальный реликтовый вид, который пережил Ледниковый период. В ХХ-ХХI веках численность выхухоли существенно сократилась, и сейчас продолжает падать из-за сокращения доступных мест обитания, — цитирует РИА Новости главу программы по сохранению животного мира Фонда.
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