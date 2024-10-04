Без таблеток и соды: профессор назвал продукты, избавляющие от изжоги

Россиянам рассказали, что поможет унять дискомфорт в желудке.

Для профилактики изжоги профессор Владимир Попов советует употреблять цельнозерновые крупы и овощи. За счет такого рациона снижается риск переедания, что и является частой причиной дискомфорта в желудке.

Обратите внимание на цельнозерновые крупы — овсянку, кускус, бурый рис, морковь, свекла, кабачки, спаржу, брокколи, зеленую фасоль, некислые фрукты. Высокое содержание в них клетчатки надолго обеспечивает чувство сытости и позволяет избежать переедания, которое может вызывать изжогу, — цитирует эксперта РИА Спорт.

Ну а среди продуктов, которые могут помочь избавиться от изжоги, эксперт рекомендует цветную капусту, дыню, бананы и орехи.