«АвтоВАЗ» впервые выпустил с конвейера минивэн

Второе поколение Lada Largus стало минивэном.
«АвтоВАЗ» выпустил второе поколение модели Lada Largus, которая позиционируется как минивэн. По данным СМИ, стоимость новинки составит более 2,6 миллиона рублей.
Среди особенностей Lada Largus Roof — трансформируемый задний ряд сидений, который можно полностью снять, и дополнительная пластиковая крыша. Поставляться минивэн будет со 106-сильным атмосферным двигателем и пятиступенчатой механической коробкой передач.
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25.09.2024 180