Сервисы каршеринга начали продажи машин из своих автопарков

Одна из компаний уже реализовала две тысячи автомобилей.

Российские сервисы каршеринга начали продажи автомобилей из своих автопарков. Так, например, компания «Ситидрайв» отчиталась о реализации более двух тысяч машин с пробегом.

Как пишет АвтоБизнесРевю со ссылкой на пресс-службу компании, флагманом стал Nissan Qashqai. Также сервис в скором времени откроет продажи других иномарок. Среди них: Mitsubishi Outlander, Renault Kaptur, Renault Arkana и Kia Rio и другие.

Указывается, что возраст большинства автомобилей не превышает трех лет.