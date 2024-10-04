Сервисы каршеринга начали продажи машин из своих автопарков

Одна из компаний уже реализовала две тысячи автомобилей.
Российские сервисы каршеринга начали продажи автомобилей из своих автопарков. Так, например, компания «Ситидрайв» отчиталась о реализации более двух тысяч машин с пробегом.
Как пишет АвтоБизнесРевю со ссылкой на пресс-службу компании, флагманом стал Nissan Qashqai. Также сервис в скором времени откроет продажи других иномарок. Среди них: Mitsubishi Outlander, Renault Kaptur, Renault Arkana и Kia Rio и другие.
Указывается, что возраст большинства автомобилей не превышает трех лет.
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