Премьер Таджикистана заявил о нарушении прав и свобод своих граждан в России

Таджикистан обеспокоен ситуацией с миграционными проверками в России, в ходе которых нарушают права граждан республики, заявил премьер-министр Таджикистана Кохир Расулзода.

«Нас не может не тревожить тенденция повсеместного нарушения основных прав и свобод наших граждан при проведении мероприятий по упорядочению миграционного поля в России», — передает его слова ТАСС.

По его словам, это выражается в том, что его сограждан не пускают в РФ либо депортируют «под широкой и расплывчатой формулировкой обеспечения безопасности». В частности, указал он, срок ожидания на въезде в Россию может составлять несколько дней, а среди задержанных были члены официальных делегаций, дети и старики.