В Петербурге задержали чиновника за взятку в размере более чем 20 млн рублей

Муниципальный служащий получил деньги за содействие в заключении договоров аренды трех земельных участков без проведения торгов.
В Санкт-Петербурге задержали с поличным чиновника за организацию коррупционной схемы на 25 млн рублей. Как передает МВД, деньги передавались через посредника.
По оперативным данным, 34-летний служащий получил 23,5 миллиона рублей от представителя коммерческой фирмы за оказание содействия в заключении договоров аренды трех земельных участков без проведения законодательно установленных в таком случае торгов, — указано в сообщении.
Задержан чиновник был при получении части ранее обговоренной между участниками схемы денежной суммы.
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