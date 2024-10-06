В Петербурге задержали чиновника за взятку в размере более чем 20 млн рублей

Муниципальный служащий получил деньги за содействие в заключении договоров аренды трех земельных участков без проведения торгов.

В Санкт-Петербурге задержали с поличным чиновника за организацию коррупционной схемы на 25 млн рублей. Как передает МВД, деньги передавались через посредника.

По оперативным данным, 34-летний служащий получил 23,5 миллиона рублей от представителя коммерческой фирмы за оказание содействия в заключении договоров аренды трех земельных участков без проведения законодательно установленных в таком случае торгов, — указано в сообщении.

Задержан чиновник был при получении части ранее обговоренной между участниками схемы денежной суммы.