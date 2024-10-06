Состояние актера Василия Ливанова остается тяжелым

Об этом сообщили в НИИ им. Склифосовского, где сейчас находится артист.

Состояние Народного артиста РСФСР Василия Ливанова остается тяжелым. Сейчас актер и кинорежиссер находится в реанимации отделения неврологии, сообщили в НИИ имени Склифосовского.

Состояние пока тяжелое, находится в реанимации неврологии, — приводит сообщение РИА Новости.

По неподтвержденным пока данным, у артиста произошел инсульт.